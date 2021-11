Un bruttissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri 29 novembre a Brindisi, precisamente ad un incrocio situato tra viale Commenda e via Marche, non lontano dal centro. Ad entrare in collisione sono stati uno scooter T-Max e una Fiat 500 X. La due ruote era condotta da un ragazzo di 19 anni, mentre la vettura da una ragazza. Le cause del sinistro sono ancora tutte in fase di accertamento. Durante il violento impatto il giovane alla guida della due ruote è stato sbalzato dalla sella.

Cadendo a terra ha riportato una vistosa ferita al capo: il 19enne ha perso conoscenza. Immediatamente sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti i soccorritori del 118 insieme ad una pattuglia della Sezione Volanti della Questura di Brindisi. Le forze dell’ordine hanno proceduto ai rilievi del caso. L’incidente si è verificato intorno alle 22:15. Il 118 ha trasportato con due ambulanze entrambi i ragazzi all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Un impatto violentissimo

L’impatto è stato così forte da essere udito dai residenti della zona anche a diverse decine di metri dal luogo dell’impatto. Molti di loro si sono precipitati in strada per aiutare i malcapitati e chiamare i soccorsi. La giovane alla guida dell’auto è rimasta illesa, ma è stata sottoposta agli esami tossicologici del caso.

Il ragazzo versa in gravi condizioni ed è stato ricoverato al Perrino in prognosi riservata. La ragazza alla guida della Fiat 500 è rimasta sotto shock. Ingenti i danni ad entrambi i veicoli. Una delle portelle anteriori dell’auto è andata completamente distrutta, mentre lo scooter è andato quasi completamente distrutto.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo incidente avvenuto a Brindisi nella serata di ieri. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità del ragazzo rimasto gravemente ferito durante il sinistro. Sul caso indagano le forze dell’ordine per fare chiarezza.