Si è temuto il peggio ieri sera a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un automobilista ha perso il controllo dell’auto in pieno paese abbattendo un albero e schiantandosi contro la vetrina di un negozio, sfondandola. L’uomo, alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo la centralissima via Brindisi e stava andando a consegnare delle pizze. All’improvviso il boato ha squarciato la tranquillità dell’intera via.

Numerose persone sono accorse sul posto per vedere che cosa fosse successo. Quando hanno visto l’auto schiantata contro la facciata dell’attività commerciale hanno temuto che il conducente avesse riportato serie conseguenze. Per lui, fortunatamente, solo ferite di lieve entità. Non si può dire la stessa cosa dei danni arrecati alle strutture, visto che la vettura ha danneggiato anche il portone di un palazzo vicino e la colonna in ferro di un’altra attività commerciale.

Non c’era quasi nessun in strada

Al momento dell’incidente non c’era nessuno in strada, questo anche a causa del maltempo, che nella serata di ieri ha imperversato su tutta la provincia di Brindisi, in particolare nelle zone attorno al capoluogo di provincia. Solitamente via Brindisi, all’ora dell’incidente, in una serata senza pioggia e senza tempo avverso è piena di gente.

L’incidente si è verificato alle 22:00, un orario solitamente dove giovani e famiglie affollano la centralissima arteria stradale, dove sono presenti alcune delle attività ristorative più note della zona. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione che hanno eseguito i rilievi del caso, mentre un carroattrezzi della ditta Tarantini ha rimosso il veicolo.

Stamattina il tronco dell’albero era ancora a terra. La vetrina danneggiata è pericolante e pericolosa perchè ci sono pezzi di vetro sospesi che potrebbero cadere da un momento all’altro, mentre l’attività attigua, una rivendita e riparazioni di cellulari, non può ancora aprire. A breve si potranno conoscere ulteriori dettagli sul sinistro verificatosi ieri sera a San Pietro Vernotico.