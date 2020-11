Brindisi, artista 72enne trovato senza vita in casa sul letto

Dramma questa mattina 30 novembre a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un 72enne del posto, Raffaele Leone, è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento dove viveva, una casa fatiscente sita in via Lecce.

L’uomo era noto in paese per le sue doti artistiche, tanto che aveva fissato al prospetto una serie di installazioni create con materiale di risulta. Ad accorgersi che fosse successo qualcosa è stato un amico della vittima, che come ogni mattina gli aveva portato il caffè intorno alle 11:00. Quest’ultimo ha richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri

L’amico del 72enne prima di tutto ha chiesto aiuto ad una guardia giurata dell’istituto di vigilanza G4, competente per terriorio. Il vigilante si è recato sul luogo del fatto di cronaca, ma vista l’impossibilità di accedere all’abitazione a causa del materiale posto all’ingresso, si è deciso di chiamare i Vigili del Fuoco. Sono stati proprio i pompieri, giunti dal comando provinciale di Brindisi, a creare un varco tra i rottami affisi all’ingresso e ad entrare nell’abitazione. Per Leone però non vi era più nulla da fare: egli giaceva infatti immobile ed esanime nel letto. A questo punto sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso.

I sanitari del 118 non hanno quindi potuto far altro che constatare il decesso del 72enne. La salma è stato poi portata sul marciapiede, almeno così riferisce la testata giornalistica Brindisi Report. La notizia di quanto accaduto si è sparsa subito nella cittadina brindisina, destando l’appresione degli abitanti. Leone era infatti molto conosciuto a San Pietro Vernotico.

Indagini in corso

Gli inquirenti stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato al decesso del 72enne. Sicuramente nelle prossime ore potranno conoscersi ulteriori particolari sull’accaduto. Dai primi rilievi e dagli accertamenti effettuati dai sanitari pare che l’anziano artista sia deceduto per cause naturali. Il 72enne viveva da solo nell’immobile situato in via Lecce.

Brindisi Report ha pubblicato anche un video che è stato girato sul luogo in cui è avvenuto il dramma. Nei frame si vedono infatti i soccorritori operare dinanzi all’abitazione in cui è stato trovato senza vita Raffaele Leone. Anche la Polizia Locale di San Pietro Vernotico è intervenuta sul posto con una pattuglia per prendere atto della situazione. Sul caso si attendono quindi ulteriri riscontri investigativi.