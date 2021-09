Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, dove un anziano di 75 anni è morto carbonizzato in campagna dopo aver acceso alcune sterpaglie in un terreno di sua proprietà. Secondo quanto riferiscono i media locali, l’uomo, dopo aver acceso il fuoco ha perso i sensi a causa dei fumi causati dalla combustione. A quel punto è rimasto intrappolato tra le fiamme: non sarebbe riuscito quindi riuscito a chiedere aiuto.

A lanciare l’allarme sono stati i suoi famigliari che, resosi conto del ritardo del congiunto, hanno cominciato a cercarlo trovandolo esanime intorno alle ore 13:35. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i carabinieri: i pompieri hanno provveduto a spegnere il rogo, mentre le forze dell’ordine hanno eseguito tutti i rilievi del caso. Il dramma si è verificato sulla strada per San Pancrazio Salentino. Sotto shock i famigliari e l’interno abitato di Torre Santa Susanna.

Caduto nel rogo

Il 75enne sarebbe caduto nel rogo. Il corpo era carbonizzato quando è stato ritrovato. Del fatto è stata avvisata anche la Procura della Repubblca di Brindisi, che, dopo aver accertato che si è era trattato di un incidente ha restituto la salma ai famigliari per poter svolgere le esequie. Il dramma è avvenuto in contrada Tirignola.

Ogni anno sono moltissimi i roghi, che, soprattutto d’estate, vengono appicati in tutta Italia. Il Salento quest’anno è stato devastato da questi episodi, e alcune volte purtroppo si sono verificate tragedia simili, come avvenne il 26 aprile scorso nel leccese, dove un 80enne rimase travolto dal fuoco che aveva appiccato in campagna.

Anche quella volta per l’uomo non ci fu nulla da fare. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori dettagli sulla tragedia che si è verificata questa mattina nel brindisino. Gli inquirenti comunque continueranno ad indagare per fare luce su quanto avvenuto. A breve si svolgeranno i funerali della vittima.