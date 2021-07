Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Una notizia sconvolgente quella che arriva dalla provincia di Brindisi, dove questo aereo ultraleggero si è schiantato al suolo. Due persone giovanissime hanno perso la vita. Ciò ci fa capire di come gli imprevisti possano verificarsi anche in volo. Si tratta di incidenti rari, ma che purtroppo a volte accadono. Ogni anno sono diverse le persone che perdono la vita in queste tragiche circostanze.