Poteva avere gravissime conseguenze un incidente stradale che si è verificato questa mattina in provincia di Brindisi, precisamente tra le località marittime di Apani e Torre Guaceto, in agro del comune di Carovigno. Secondo quanto riferisce la stampa locale, un pick-up ha travolto un gruppo di ciclisti che procedeva al lato della carreggiata sulla complanare della strada statale 379 che collega Brindisi a Bari. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, il suv ha urtato con lo specchietto un ciclista all’altezza della clavicola.

Il conducente del mezzo, invece di fermarsi, ha proseguito la sua corsa, facendo perdere le proprie tracce. Attualmente il mezzo, e quindi il proprietario, è ricercato dalla Polizia Locale di Carovigno che è giunta sul posto del sinistro per eseguire i rilievi del caso. Durante il forte impatto lo specchietto retrovisore si è staccato dal mezzo ed è caduto sull’asfalto. Il malcapitato ciclista, soccorso dal personale del 118, fortunatamente non versa in gravi condizioni.

Il pick-up è di colore scuro

Le autorità hanno diramato una comunicato sia alla popolazione locale che alla stampa. Chiunque abbia informazioni sul sinistro stradale, o sul mezzo ricercato, è pregato di contattare gli uffici della Polizia Locale di Carovigno. Il pick-up ricercato è di colore scuro. Non si sa i ciclisti siano riusciti a memorizzare o a segnare la targa del veicolo.

Tra l’altro la strada in questione è molto trafficata, in quanto, soprattutto d’estate, da qui le persone residenti a Brindisi raggiungono la costa tramite la litoranea nord, e quindi anche la zona di Torre Guaceto. Si tratta anche di una zona molto frequentata dai turisti proprio per la presenza della nota area naturalistica dello Stato.

Gli altri ciclisti che si trovavano in compagnia del malcapitato non hanno subito conseguenze fisiche, a parte il grande spavento. Per motivi di privacy le generalità della vittima dell’incidente non sono state rese note. Le sue condizioni, come già detto, non sono gravi e non rischia assolutamente la vita.