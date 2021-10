Una terribile tragedia si è verificata nella serata del 20 ottobre a Castegnato, in provincia di Brescia, dove la 49enne Elena Casanova è stata uccisa dall’ex compagno, suo coetaneo. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, l’assassino avrebbe colpito la vittima a colpi di martellate. Il killer avrebbe sorpreso la Casanova in bicicletta raggiungendo la sua abitazione e aspettando che quest’ultima vi facesse rientro. Intorno alle ore 19:00 i vicini di casa avrebbero udito qualcosa, per cui hanno capito che qualcosa non andasse per il verso giusto.

Sarebbe stato lo stesso ex compagno della vittima a confessare loro di aver ucciso la compagna, per cui ha ordinato che venissero chiamati i carabinieri. Dopo pochi minuti sul luogo del fatto di cronaca sono giunti i militari dell’Arma, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso e ad arrestare il soggetto che si è reso responsabile del crimine. “Chiamate i carabinieri, l’ho uccisa a martellate” – così, in dialetto bresciano, l’assassino della Casanova si sarebbe rivolto ai vicini.

Donna morta sul colpo

La 49enne sarebbe morta sul colpo. La coppia non stava insieme ormai da un anno. La donna era una operaia della ditta Iveco e madre di una ragazza di 17 anni. Aveva appena parcheggiato la sua auto quando il killer l’ha colpita in maniera molto violenta. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

L’omicida, secondo quanto fa sapere Brescia Today, avrebbe trascinato la vittima fuori dall’abitacolo della sua automobile. Dopo di ciò l’avrebbe massacrata a colpi di martello. La notizia ha destato sgomento e sconcerto nella cittadina di Castegnato. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità dell’arrestato.

Si tratta dell’ennesimo femminicidio che accade nel nostro Paese in queste ultime settimane. Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto in provincia di Brescia. Le forze dell’ordine continuano ad indagare per chiarire tutti i particolari della vicenda.