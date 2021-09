L’ha uccisa massacrandola a coltellate nel garage del palazzo in cui si era trasferita da poco. Un orrendo delitto si è consumato questa mattina ad Agnosine, in Valsabbia, nella provincia di Brescia. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, infatti, un uomo ha ucciso la sua ex moglie a coltellate. Poi si è costituito spontaneamente ai carabinieri. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti i militari dell’Arma insieme ai sanitari del 118.

Per la signora non vi era più nulla da fare. Sarebbe passionale il movente del delitto. L’uomo non avrebbe infatti accettato la separazione con la ex moglie, che da un mese era andata a vivere da sola in un appartamento situato in un palazzina. La coppia aveva due figli che sono già grandi. Sono ancora poche e frammentarie le notizie che giungono dalla Lombardia: la vittima, comunque, sarebbe una 46enne, di cui per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità.

Città sotto hock

Il piccolo centro di Agnosine, località della Comunità Montana della Valsabbia, è sotto shock per quanto avvenuto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno ancora continuando i sopralluoghi sul luogo del delitto, l’uomo, un 52enne, avrebbe atteso l’ex moglie nell’edificio. Quando l’ha vista l’ha colpita.

“Parliamo di una famiglia normale, due grandi lavoratori, non si riesce a capire davvero cosa sia scattato nella mente dell’uomo” – queste sono le parole del sidnaco di Agnosine, Giorgio Bontempi, rimasto sconvolto da quanto accaduto. Tra l’altro l’appartamento della donna è situato al terzo piano della palazzina e affaccia proprio sul comune.

Nelle prossime ore potranno sicuramente conoscersi ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca che si è verificato in Lombardia. Si tratta dell’ennesimo femminicidio che accade in pochissimi giorni in Italia. Il fenomeno, che sta diventando davvero preoccupante, viene sempre contrastato a dovere dalle forze dell’ordine.