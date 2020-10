Brescia: si presenta al comando di polizia locale e dal portafoglio gli cade 1 gr di cocaina

Un 35enne di Coccaglio non deve aver ricordato bene cosa aveva nel portafogli quando si è presentato al comando di polizia locale ed ha cercato di recuperare i documenti di identità. L’uomo si trovava dai poliziotti per ottemperare all’obbligo di firma, al quale era stato sottoposto dopo che era stato arrestato per aver malmenato in pubblico la compagna venerdì scorso.

Nell’aprire il portafogli per estrarre i documenti necessari per l’identificazione da consegnare ai carabinieri, è scivolata fuori una bustina contenente circa un grammo di una sostanza polverosa bianca sospetta. I militari hanno immediatamente sequestrato la bustina ed il suo contenuto, che è stato analizzato ed è risultato essere cocaina.

Per il coccagliese sprovveduto è scattata una immediata segnalazione alla prefettura in quanto consumatore di sostanze stupefacenti, dato che il quantitativo che aveva nella sua persona era esiguo e non tale da giustificarne un uso diverso da quello personale. È proprio questa circostanza che gli ha evitato una ben più pesante denuncia per spaccio.

Una circostanza, questa, meno grave dell’accusa di spaccio, ma che potrebbe comunque aggravare la posizione dell’uomo, il cui processo per i maltrattamenti alla compagna è fissato per la prossima settimana e in attesa del quale era stato predisposto l’obbligo di firma.

Venerdì scorso era sopraggiunta al comando di polizia locale una chiamata nella quale un cittadino avvertiva che un uomo stava picchiando una donna in Piazza Don Botti. Quando gli agenti sono sopraggiunti, hanno trovato il 35enne che rincorreva e picchiava una donna, poi risultata sua compagna e convivente.

L’uomo si è scagliato anche contro gli agenti, ed è dovuta intervenire una seconda pattuglia per riuscire ad immobilizzarlo ed arrestarlo. Per lui accuse di violenza di genere, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Non si tratta di una nuova conoscenza per le forze dell’ordine, dato che l’uomo ha già alle spalle diversi precedenti di svariata natura.