Un singolare incidente è accaduto nei pressi della spiaggia Brema a Sirmione, gettonata meta turistica in provincia di Brescia. Si tratta di una disavventura, quella che sto per raccontarvi;una di quelle che potrebbe far sorridere chi, trovandosi in quegli attimi sul posto, vi ha assistito.

Certo, non capita proprio tutti i giorni veder volare una Ferrari nelle acque del lago di Garda e non deve essere stato bello, per il suo conducente, essere direttamente coinvolto in questo “volo”.

L’accaduto

La rocambolesca vicenda, come riporta la testata locale Bresciatoday, è avvenuta nel pomeriggio del 19 aprile. L’uomo ha fermato la super car davanti allo scivolo per le barche, in via Achille Grandi, rimanendo all’interno dell’abitacolo, senza inserire nè il freno a mano, nè una marcia ma semplicemente lasciando il veicolo in folle.

Non si sa se la Ferrari fosse di sua proprietà o se l’uomo l’avesse semplicemente noleggiata. Sta di fatto che la vettura ha iniziato improvvisamente a muoversi, finendo nelle acque del Garda, per fortuna in quelle basse, vicino alla riva. L’uomo non ha potuto far nulla perchè, quando si è accorto dell’accaduto, la macchina aveva già iniziato la sua “corsa” con lui a bordo.

Se il conducente, riuscendo ad uscire facilmente dall’abitacolo, è rimasto fortunatamente illeso, seppur ferito nell’orgoglio, non si può dire lo stesso per la Ferrari. Il bilancio per la spider 812 GTS che gli estimatori delle 4 ruote conoscono perfettamente, dal costo di oltre 330 mila euro, è drammatico: l’auto, infatti, è stata completamente rovinata dall’acqua e si è reso necessario l’intervento di un carro attrezzi per recuperarla.

Sul posto in cui si è verificata la vicenda sono tempestivamente intervenuti gli agenti della polizia locale che, probabilmente, non hanno mai assistito ad una scena del genere. L’incidente riguardante la rovinosa caduta della Ferrari in acqua, è divenuto subito virale sul web, destando centinaia di reazioni sui social. Quanto conta un freno a mano!