Cosa ne pensa l’autore

Caterina Lenti - Un tentato omicidio che, per fortuna, non ha avuto conseguenze drammatiche, un tentativo di femminicidio che la vittima, 43enne, ha avuto il coraggio di raccontare ai medici che le hanno prestato le cure dopo il volo di 4 metri, e alle forze dell'ordine. Sono contenta che per il 31enne sia stato disposto l'arresto e mi auguro che resti in carcere il più a lungo possibile.