Brescia, docente si toglie la vita: il corpo ritrovato nella palestra della scuola, impiccato

Un insegnante di musica di 47 anni è stato trovato morto nella palestra della scuola dove insegnava. Il tragico episodio ha avuto luogo a Brescia, nella scuola Pascoli, in via della Repubblica Argentina.

Il corpo dell’uomo è stato trovato dai suoi stessi alunni. L’insegnante era in palestra e si è tolto la vita impiccandosi. I ragazzi sono rimasti molto scossi e hanno prontamente dato l’allarme. Le loro grida di aiuto e di terrore hanno richiamato l’attenzione di altri docenti e altri alunni. E’ così dilagato il dolore e lo stupore per questo gesto.

Il corpo del docente è stato ritrovato alle ore 13:30 del 22 maggio. Sono prontamente accorsi i vigili del fuoco e carabinieri chiamati dalla scuola stessa. I medici hanno dovuto prestare soccorso a 3 alunne che in seguito allo shock susseguito alla vista del corpo esanime del docente si sono sentite male. Esse sono state ricoverate all’ospedale Civile di Brescia.

Non sono ancora chiari i motivi del gesto che hanno spinto il docente di musica a togliersi la vita. L’uomo godeva della stima di tutti i suoi colleghi, i quali per rispetto nei confronti di quest’ultimo non hanno voluto rilasciare nessuna dichiarazione. L’insegnante nelle ultime settimane era apparso affaticato e stanco. L’uomo non ha lasciato alcun messaggio a spiegazione del proprio gesto.

I minori che hanno assistito al ritrovamento del corpo del docente seguiranno un percorso psicologico che darà loro gli strumenti utili per potere arginare il trauma subito. Non è stato possibile evitare he la notizia si diffondese: subito dopo il ritorvamento del corpo senza vita del docente la notizia si è propagata tra i banchi della scuola.

Salvatore Giuliano, sottosegretario del Movimento 5 Stelle, ha espresso il suo pensiero sulla sofferta vicenda attraverso le seguenti esternazioni: “Lascia senza parole la notizia che un docente si sia tolto la vita negli spazi della scuola dove insegnava, a Brescia. Esprimo tutta la mia vicinanza e suoi familiari e alla comunità scolastica, in particolare agli alunni che hanno dovuto subire un trauma di tale portata. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, sia con gli uffici centrali sia con gli uffici territoriali, si è attivato per verificare che studenti, docenti e tutto il personale abbiano il supporto necessario per affrontare un momento così drammatico”.