Un episodio a dir poco incredibile si è verificato nella giornata di ieri a Brescia, precisamente in via Cefalonia, dove un ladro di origine tunisine di 45 anni ha avuto un infarto dopo aver derubato un automobilista. Tutto è cominciato quando un uomo ha parcheggiato la sua auto. Improvvisamente il 45enne si è avvicinato alla macchina, cominciando a sgonfiare una gomma. Poi ha atteso che quest’ultima si fosse sgonfiata. A quel punto l’automobilista si è precipitato fuori dal veicolo, lasciando nella vettura il portafoglio e il cellulare sul sedile.

Mentre il malcapitato cercava di cambiare la ruota sgonfia, il tunisino si è precipitato nella vettura e in pochi secondi ha portato via tutto. Ma la vittima del furto si è accorta di quanto accaduto, e ha cominciato a seguire il ladro. Il 45enne però, dopo pochi secondi, è stramazzato a terra a causa di una malore, un infarto come già detto in apertura. L’automobilista ha prestato subito soccorso al ladro.

Gesto di solidarietà

Alcuni passanti hanno notato la scena, e anche loro si sono precipitati ad aiutare l’automobilista che cercava di rianimareil 45enne. Sul posto dopo pochi minuti sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, i quali grazie ad un defibrillatore hanno rianimato l’uomo che è stato portato in codice rosso presso la Poliambulanza.

Qui il 45enne risulta ancora ricoverato, ma secondo quanto si apprende dai sanitari le sue condizioni sono stabili e non rischia assolutamente la vita. Il ladro deve quindi ringraziare l’automobilista che ha compiuto un vero gesto di solidarietà, che è servito a salvargli la vita. Il derubato si è ripreso anche il portafogli e il cellulare.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo increscioso episodio accaduto a Brescia. La notizia si è sparsa in tutta la città in breve tempo, destando curiosità tra gli abitanti. A breve i medici emetteranno un nuovo bollettino medico sulle condizioni del ladro 45enne.