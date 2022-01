L’asfalto miete purtroppo ancora vittime. Nella serata di ieri 22 gennaio 5 ragazzi sono infatti deceduti a causa di un terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 45, nel territorio di Rezzato, in provincia di Brescia. Da quanto si apprende i giovani viaggiavano a bordo di una Polo Volkswagen che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe impattato improvvisamente contro un bus, a bordo del quale c’era soltanto il conducente.

L’impatto è stato devastante. Il conducente del mezzo pesante non ha potuto fare niente per poter evitare l’impatto con l’auto. Erano circa le 22:30 quando è scattato l’allarme. Sul posto si sono portati immediatamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia, insieme alla Polizia Locale di Rezzato e ai carabinieri della locale stazione. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso al traffico, questo in modo che le autorità potessero effettuare i rilievi del caso.

Vettura distrutta

La Polo è andata completamente distrutta. I pompieri hanno lavorato alacremente per poter estrarre le vittime dalla vettura, che era ridotta ad un ammasso di lamiere. Le vittime, quattro ragazzi e una ragazza, avevano un’età compresa tra 17 e 22 anni. Tutti loro risiederebbero in Valle Sabbia: la zona è sconvolta da quanto accaduto.

Da un prima, sommaria ricostruzione dei fatti, pare che la stessa auto avrebbe invaso la corsia dove stava transitando il bus, per questo il conducente non ha potuto fare nulla per poter evitare l’impatto. L’uomo è rimasto comunque feirito ed è stato portato in Poliambulanza in ospedale per le cure del caso.

In questo weeken sono tanti gli incidenti stradali accaduti nel nostro Paese, alcuni purtroppo hanno avuto esiti fatali. Basti pensare a quanto accaduto ieri mattina a San Pietro in Lama, in provincia di Lecce, dove un 31enne ha perso tragicamente la vita dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale con un’auto: il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto, una Suzuki 650. Sempre ieri, altri tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto invece sulla strada provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera.