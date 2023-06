Brescia, 13enne si schianta su negozio con l’auto della madre: rischia amputazione del piede

Una terribile vicenda si è verificata mercoledì pomeriggio nel comune di Pavone Mella, in provincia di Brescia, dove un ragazzino di soli 13 anni si è schiantato contro un negozio mentre cercava di guidare l’auto della madre. L’incidente ha provocato gravi danni al giovane, mettendo a rischio la sua stessa gamba.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il tredicenne stava aiutando sua madre a pulire l’auto nel garage di casa. In un momento di distrazione della madre, il ragazzo si è improvvisamente seduto al volante e ha preso la decisione sbagliata di mettersi in viaggio lungo via Vittorio Emanuele, una delle strade più trafficate del paese. Per un fortunato caso, in quel preciso istante la carreggiata era libera da veicoli, evitando conseguenze ancor più pesanti.

L’incredibile quanto pericolosa avventura del ragazzino è iniziata con la portiera aperta, ma ben presto ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Prontamente sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale e un’ambulanza che ha immediatamente trasportato il giovane al più vicino ospedale. Purtroppo, le condizioni del suo piede si sono rivelate estremamente critiche, mettendo in pericolo l’articolazione e rendendo necessaria una delicata operazione chirurgica.

Questo episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più gravi, ci ricorda l’importanza di educare i giovani alla sicurezza stradale e all’uso responsabile dei veicoli. È fondamentale che i genitori siano consapevoli di chi può guidare legalmente un’auto e che vigilino attentamente su di esso, al fine di prevenire situazioni simili.

Inoltre, va sottolineato come sia fondamentale per i giovani capire che la guida è una responsabilità che richiede maturità, esperienza e una conoscenza approfondita del codice della strada. Non è mai troppo presto per iniziare a parlare loro di queste tematiche, fornendo loro le informazioni e le competenze necessarie per comportarsi in modo corretto e sicuro quando si trovano al volante.

Auguriamo al giovane coinvolto in questo tragico incidente una pronta guarigione e ci auguriamo che questo episodio possa essere un monito per tutti noi, affinché si adottino tutte le precauzioni necessarie per prevenire incidenti stradali e si promuova una maggiore consapevolezza riguardo alla sicurezza di tutti gli utenti della strada, indipendentemente dall’età. La strada è un luogo in cui la prudenza e il rispetto delle regole sono fondamentali per preservare la vita e la salute di tutti.