Botte e schiaffi alla madre 80enne, arrestate due sorelle

Gli episodi di violenza sono sempre orribili, ma ad aggiungere gravità è spesso il fatto che vittime siano persone incapaci di difendersi. È il caso della donna di 80 anni maltrattata dalle figlie che sono state arrestate in seguito alla scoperta delle violenze alle quali sottoponevano l’anziana madre.

Il brutto episodio di cronaca è avvenuto a Montemurlo, piccolo comune in provincia di Prato, dove i carabinieri hanno arrestato due sorelle di 54 e 41 anni in seguito ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Prato. Le due donne sono accusate di aver attaccato la madre con schiaffi e pugni, provocandole varie lesioni. L’arresto delle due sorelle è arrivato in seguito all’ultimo grave episodio di maltrattamento nei confronti dell’anziana madre che è avvenuto lo scorso fine settimana.

Domenica scorsa le due donne avrebbero infatti trascinato la mamma per i capelli prendendola poi a schiaffi e pugni nel viso. L’ottantenne è finita al pronto soccorso con una emorragia congiuntivale ad un occhio ed è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. È proprio dall’ospedale di Prato che è arrivata la segnalazione ai carabinieri, consapevoli del fatto che la donna era già stata in passato vittima delle violenze delle figlie.

Lo scorso febbraio due donne erano già state colpite da un primo provvedimento cautelare che vietava loro di avvicinarsi alla madre, che però è stato poi revocato per consentire alle figlie di fare visita alla donna, negando però la possibilità di coabitazione. Un divieto che è stato disatteso dalle due sorelle, che si sono di nuovo installate in casa della anziana nel frattempo.

È proprio in seguito a questa inadempienza del divieto precedentemente imposto che per le figlie è scattato questa volta l’arresto, in modo da evitare che la loro condotta violenta nei confronti della madre venga ripetuta, ed il giudice ha disposto per le due donne gli arresti domiciliari presso un altro luogo.