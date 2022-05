Ascolta questo articolo

La bella stagione sembra stia tardando ancora ad arrivare, gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti dal punto di vista metereologico. Molte zone in Italia sono state colpite da vere e proprie calamità, ieri la Sardegna è stata colpita da forti grandinate e bombe d’acqua, tanto da richiedere la proroga dell’allerta della protezione civile sino alla giornata di oggi.

Oggi invece in Sicilia, nella provincia di Ragusa si sono registrati enormi disagi a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città. Continue le chiamate ai vigili del fuoco, particolarmente impegnati a risolvere i disagi procurati da questa pioggia così eccessivamente copiosa. Oltre a queste zone, anche un’altra regione del sud Italia ha segnalato conseguenze catastrofiche a causa di eventi metereologici straordinari: ecco dove è successo.

Una pioggia da record

Una cosa del genere non si era mai vista prima, una bomba d’acqua che ha battuto ogni record. Secondo il report della Protezione Civile di Cerignola, sulla città pugliese sono caduti 126mm di pioggia in 24 ore. Sconvolta il vicesindaco di Cerignola Maria Di Bisceglia: “Ho visto cose a cui non avrei mai voluto assistere nel corso della mia esperienza politica”. Parole molto eloquenti, che danno perfettamente l’idea dei disagi causati da questa vera e propria calamità naturale.

Purtroppo, non si è trattato solo di un evento passeggero senza conseguenze, ora l’amministrazione comunale si ritrova a dover fare i conti con danni ingenti e particolarmente onerosi. ” Non c’è politica che avrebbe potuto fermare tutto questo. Ora c’è solo da lavorare, rimboccarsi le maniche per ricostruire una Città che registrerà migliaia di euro di danni. Non è il momento delle divisioni, straordinario è lo spirito dei cerignolani che immediatamente si sono messi all’opera.Questa mattina verrà richiesto il riconoscimento stato di calamità naturale”. Nella giornata di oggi le scuole a Cerignola sono rimaste chiuse.

I cerignolani sono ancora scioccati per quello a cui hanno assistito ieri: strade e tombine divelti, cabine dell’Enel allagate, auto in panne, energia elettrica fuori uso e tanto altro. Purtroppo questo evento metereologico straordinario non ha risparmiato nulla, che siano abitazioni private o opere pubbliche. Sul web stanno girando immagini molto significative di quanto successo, sono le riprese fatte dai cittadini a testimoniare un evento che probabilmente resterà impresso nella memoria di tutti.