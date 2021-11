La scena a cui il 14 novembre scorso hanno assistito gli abitanti di Bolzano ricorda da vicino il film “Cielo, mio marito!”. Un uomo, infatti, si era recato dall’amante per trascorrere qualche momento di intimità con lei, quando all’improvviso e del tutto inaspettatamente il marito della donna è tornato a casa, prima del previsto. Essendo stati colti in flagrante, l’amante della donna non ci ha pensato due volte ed è uscito immediatamente dall’abitazione.

Fin qui nulla di strano, se non che l’uomo era completamente nudo. Per evitare conseguenze peggiori ha quindi preferito darsela a gambe in strada, in via Resia, lasciando in casa i suoi vestiti. I passanti hanno visto questa persona correre senza vestiti in mezzo alla strada, rimanendo di stucco. Si intuiva che comunque fosse successo qualcosa. L’uomo ha poi trovato riparo in un negozio gestito da cittadini cinesi, ai quali ha chiesto aiuto e qualcos da mettersi addosso. Subito è stato chiesto l’intervento dei carabinieri.

Il racconto dell’uomo

All’arrivo dei militari dell’Arma l’uomo ha spiegato perchè si trovava in quella incresciosa situazione, e anche il perchè era nudo in mezzo alla strada. Ai carabinieri, così come anche ai titolari dell’attività commerciali, il soggetto ha raccontato come si fosse recato dall’amante, ma il marito di quest’ultima è poi tornato prima a casa.

I militari hanno poi accompagnato l’uomo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Il fatto è accaduto di mattina. Una fuga precipitosa che ha destato stupore tra i cittadini. La notizia è diventata immediatamente virale ed è stata ripresa anche da numerosi media, sia locali che nazionali.

Certo, essere nudi in pubblico non sempre causa una reazione positiva nelle altre persone. Non sappiamo adesso come sarà finita la vicenda tra marito e moglie, dopo che lui adesso ha scoperto il tradimento di lei. Per motivi di privacy le generalità dell’uomo fuggito nudo in strada non sono state rese note.