Finalmente è arrivata la neve, non solo nelle zone dell’Alto Adige, dove sono abituati a nevicate abbondanti, ma anche nelle regioni del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Per quanto sia uno spettacolo affascinante e magico, non è mai facile percorrere le strade innevate. Lo sa molto bene un conducente di uno scuolabus che si è ribaltato nella zona dell’Alto Adige a causa della neve e delle strade impraticabili. Cerchiamo di capire la dinamica di quanto successo.

Il fatto è accaduto proprio questa stamattina giovedì 9 novembre, dove uno scuolabus a causa del manto innevato sulle strade, è uscito di strada ribaltandosi da un lato. Un incidente avvenuto a Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano in Alto Adige che ha causato il ferimento di due studenti in modo lieve.

Uno scuolabus che trasportava circa 40 studenti alla scuola media del paesino ai piedi dello Stelvio è andato fuori strada in un incidente che è avvenuto intorno alle 7,20 con l’autista che ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi per via della strada innevata. In un primo momento, è giunto fuori strada per poi ribaltarsi su un lato.

I passeggeri, tutti studenti che stavano andando a scuola, sono riusciti ad abbandonare il bus grazie al lucernario sul tetto del mezzo. Sul posto sono immediatamente intervenuti sia i Vigili del Fuoco che i Carabinieri, compreso l’elisoccorso Pelikan 3 in modo da accertare le condizioni di tutti i passeggeri e per monitorare attentamente la situazione.

Fortunatamente, tra i 40 passeggeri, solo due studenti sono stati feriti in modo lieve, mentre per quanto riguarda gli altri sono stati immediatamente portati in una struttura protetta, quale la caserma dei Vigili del Fuoco in attesa dell’arrivo dei genitori. I Vigili del Fuoco si stanno occupando di mettere in sicurezza il luogo dell’incidente cercando di monitorare la situazione ed effettuando le classiche operazioni di pulizia.