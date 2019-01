Bolzano, muore bimba di 8 anni schiantandosi con lo slittino contro un albero

Dopo la tragedia di Camilla al Sestriere, ancora un grave incidente in montagna sulla neve; un’altra bambina oggi è morta, il suo slittino è andato fuori pista finendo contro un albero insieme alla madre. Il tragico incidente avvenuto oggi, venerdì 4 gennaio, verso l’una, al Renon, un Comune in provincia di Bolzano in Alto Adige

La piccola, 8 anni appena, è deceduta sul colpo, mentre la mamma che stava scendendo con lei è ferita, sembra in modo grave.

L’incidente sullo slittino

Come per il caso di Camilla, anchebin questo caso le autorità stanno svolgendo le indagini per accertare cause e responsabilità.

Al momento si sa che la bambina era salita sullo slittino con la mamma e che durante la discesa, è stato perso il controllo del mezzo. Lo slittino è finito fuori pista con madre e figlia a bordo, sbattendo con forza contro un albero.

Per la bambina il colpo è stato fatale, non c’è stato nulla da fare. La mamma, invece, è stata subito soccorsa e intubata sul posto. Poi con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites è stata trasportata all’ospedale di Bolzano, giunta con un politrauma. Sul luogo dell’incidente sono arrivati puntuali i carabinieri insieme al soccorso alpino.