Una terribile tragedia si è verificata nella giornata di ieri a Merano, in Alto-Adige, dove un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita sul tetto di un treno che era fermo in stazione. In un primo momento si era detto che il giovane fosse stato ritrovato esanime sui binari, ma poi le forze dell’ordine, in particolare la Polizia di Stato, che sta seguendo le indagini, ha affermato che il corpo sia stato trovato proprio sulla sommità del convoglio. Al momento non è chiaro che cosa stesse facendo il giovane, ma molto probabilmente stava praticando il parkour, un particolare tipo di disciplina che consiste nel superare degli ostacoli urbani facendo spettacolari acrobazione.

Chi indaga teme che il giovane possa aver toccato i fili dell’alta tensione, rimanendo così folgorato. In queste ore gli inquirenti hanno invitato chi era con lui a farsi avanti per raccontare che cosa sia accaduto. Molto probabilmente il ragazzo stava riprendendo quello che stava facendo con il suo cellulare, che deve essere ancora sbloccato. Forse da lì arriveranno elementi utili alle indagini. Ulteriori dettagli potrebbero emergere dalla visualizzazione dei filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Originario di Naturno

Il 20enne trovato senza vita sul treno era originario della Val Venosta, in provincia di Bolzano, precisamente di Naturno. Tra l’altro non sarebbero rari gli episodi di giovani che nella zona tra il Burgraviato e la Val Venosta praticano parkour sui tetti dei convogli fermi nelle stazioni ferroviarie locali.

Per il momento comunque non viene esclusa nessuna ipotesi, anche se pare ormai certo che il ragazzo sia morto folgorato. Nelle prossime ore gli investigatori dovrebbero comunque riuscire ad acquisire nuovi elementi per poter ricostuire con precisione tutte le fasi del dramma. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note.

Le indagini proseguono a tutto spiano. Nelle prossime ore si potranno quindi conoscere ulteriori particolari sulla tragedia avvenuto in Alto-Adige nelle scorse ore. Si spera che qualche amico della vittima possa farsi vivo presso la Questura locale per poter racconatare quanto accaduto.