Bolzano, coniugi scomparsi nel nulla dal 4 gennaio: erano usciti per una passeggiata

Di Peter Neumair, 63 anni, ex insegnante di liceo, e di sua moglie, Laura Perselli, 68 anni, attivista nelle associazioni culturali, non si hanno notizie dal 4 gennaio. La scomparsa è stata denunciata dal figlio dei coniugi, 30enne, insegnante, Benno Neumair, che vive con loro. A dargli l’allarme l’altra figlia della coppia che abita a Monaco e sua zia, la sorella di Laura, entrambe preoccupate perchè nessuno dei due coniugi visualizzava i messaggi WhatsApp.

Benno ha sporto denuncia il giorno dopo la scomparsa, intorno alle 16, presso la caserma dei carabinieri di Bolzano. Peter e Laura si sono allontanati, per fare una passeggiata intorno alle 18 di lunedì 4 gennaio,dalla loro casa, dove è ancora parcheggiata la loro auto, nei pressi di via Castel Roncolo, e hanno con sè i documenti di identità.

Le ricerche in corso

Peter e Laura, dunque, si sono allontanati dalla loro abitazione, lo stesso giorno in cui avevano festeggiato il rientro a casa dall’ospedale della mamma 96enne di Laura. Secondo la famiglia i coniugi non avevano motivi per spingersi a compiere gesti estremi o per andar via dai loro affetti. Le ricerche sono scattate immediatamente e sono in corso sul territorio, nonostante abbiano risentito della frana che ha travolto l’albergo Eberle di Bolzano, ai piedi del Monte Tondo. E’ stato attivato il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. Mercoledì pomeriggio sono decollati un elicottero di soccorso Pelikan 1 e un velivolo della Guardia di Finanza.

Il fiume Isarco è stato ispezionato, senza tralasciarne il letto, perlustrato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, nella malaugurata ipotesi che i coniugi possano essere scivolati dentro al corso d’acqua. Anche l‘Altopiano del Renon fino al Corno sono stati setacciati dai Carabinieri e dai pompieri, purtroppo, al momento, senza nessun esito.

Sono ore di attesa fortissima, queste, per i familiari di Peter e Laura e se qualcuno avesse informazioni è pregato di contattare il 112. Laura Perselli è alta 1,68 cm e, al momento della scomparsa, indossava un cappotto beige, gonna bianca di velluto , stivali di camoscio ricamati con dei fiori e una borsetta bianca. Peter, invece, è alto 1,77 cm e, il giorno della scomparsa, indossava una giacca blu.