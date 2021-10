La vaccinazione contro il Covid-19 è molto importante, forse l’unica arma che abbiamo oggi per poter uscire al più presto dalla pandemia che ha sconvolto le nostre vite da due anni a questa parte. Nonostante tutto c’è chi ancora è restio a sottoporsi alla somministrazione del siero, per cui, in tutto il nostro Paese, si moltiplicano le iniziative per incentivare la gente a vaccinarsi. Tra l’altro dal 15 ottobre per recarsi in qualsiasi posto di lavoro occorrerà essere muniti del Green Pass.

L’azienda sanitaria dell’Alto Adige ha studiato una iniziativa singolare: offrire salsicce a chi deciderà di sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2. Il prossimo 8 ottobre è prevista infatti un’altra tappa del Vaxbus. Il mezzo si fermerà davanti al birrificio Forst di Foresta/Lagundo, vicino Merano: qui le persone che non lo hanno ancora fatto, potranno ricevere il siero senza bisogno di prenotazione, sul momento insomma.

Il programma

Tra l’altro l’iniziativa cade proprio nei giorni dell’Oktoberfest, la storica kermesse dedicata alla birra, ormai divenuta famosa non solo in Germania ma nel resto d’Europa. Il programma dell’iniziativa dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige è molto ricco: chi si vaccinerà riceverà la Weißwurst, ovvero la tipica salsiccia bianca dell’Oktoberfest e una birra analcolica, nonchè una fetta di Brezen, tipico pane della tradizione bavarese.

“Non è solo il decreto Draghi che prevede la vaccinazione per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre, che dovrebbe spingere i non vaccinati a sottoporsi al vaccino e proteggersi: la variante delta, attualmente dilagante, contagia soprattutto i giovani, che spesso peggiorano rapidamente. Non è un caso che tutte le pazienti e tutti i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva con Covid non siano vaccinati” – questa la nota dell’azienda sanitaria alto atesina.

L’iniziativa che si terrà vicino Merano segue di pari passo quella organizzata a Aue-Bad Schlema, cittadina della Sassonia in Germania, dove un paio di mesi addietro le autorità locali hanno incentivato la vaccinazione proponendo il Bratwurst, ovvero la salsiccia arrostita, a chi decideva di sottoporsi volontariamente alla vaccinazione.