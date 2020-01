Bolzano, auto travolge la folla: 6 morti e 11 feriti

Una notte di terrore quella che si è vissuta in Alto Adige, nella provincia autonoma di Bolzano, dove verso l’1:15 di questa mattina, un’auto ha investito una folla di turisti tedeschi uccidendone 6 e ferendone 11. Le notizie sono ancora poche e si sta aspettando la conferenza stampa che possa fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente stradale.

Ci troviamo a Lutago, nei pressi di Brunico, in Valle Aurina. Stando a quanto è stato riportato fino ad ora, il gruppo di turisti di nazionalità tedesca aveva appena trascorso la serata in un locale vicino quando si sono diretti presso la loro corriera. Tutto è accaduto in pochi secondi, ed un’auto ha falciato il gruppo di turisti uccidendone sei sul colpo.

Subito sul posto sono intervenuti un centinaio di soccorritori per aiutare i feriti, da medici di urgenza, al soccorso alpino del posto. Sono giunti anche diversi equipaggi della croce bianca e rossa con i vigili del fuoco delle zone limitrofe ed i carabinieri. Giunti sul luogo dell’incidente anche l’assistenza spirituale e psicologica per le vittime della tragedia, e successivamente è arrivato anche il sindaco del comune Valle Aurina, Helmuth Klammer. Attivato il livello di allerta 5 che ha coinvolto circa 160 uomini per i soccorsi.

Delle 11 persone che sono state ferite nell’incidente, almeno tre sembrerebbero in gravi condizioni. Una donna è stata trasferita d’urgenza in Austria con l’elicottero, presso la clinica universitaria di Innsbruck.

L’automobilista con tasso alcolemico elevato

L’uomo alla guida dell’automobile che ha causato l’incidente sembrerebbe essere un 28enne della zona, residente a Chienes. Sembrerebbe anche che l’uomo avesse un tasso alcolemico molto elevato.

Anche l’automobilista è ora ricoverato presso l’ospedale di Brunico per accertamenti, ma non sembrerebbe essersi procurato delle gravi ferite. Se i risultati del tasso alcolemico del 28enne dovessero essere confermati, la polizia procederà con l’arresto per omicidio stradale.