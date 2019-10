Bolzano, anziano sorpreso a rubare un dentifricio: colto da un infarto muore davanti alla polizia

Una storia che sta facendo molto discutere e che, a detta dei molti utenti online, dovrebbe far riflettere è quella che è accaduta a Bolzano. In questa provincia è già il terzo dramma che si registra in pochi giorni e che vede come protagonisti degli anziani vittime della povertà. Martedì scorso è stato ritrovato il corpo privo di vita di un 85enne, morto da circa 10 dieci giorni all’interno della sua abitazione e ben noto ai servizi sociali per lo stato di abbandono in cui si trovava, seppur continuasse a rifiutare i continui aiuti che gli venivano offerti. Soli tre giorni fa, invece, è stato trovato il corpo di un 46enne senza fissa dimora, presso la riva del fiume Isarco.

Dell’ultima ora è il terzo dramma che ha colpito un anziano di 67 anni, sorpreso a rubare un tubetto di dentifricio ed un barattolo di shampoo e che, di fronte alla polizia chiamata per il furto, è stato colto da un infarto ed è così morto sul colpo.

Ci troviamo al MiniPoli di piazza Matteotti di Bolzano, dove un uomo del posto si è recato con la compagna per fare acquisti. A causa della povertà in cui molti anziani versano in questi ultimi anni, il 67enne è stato sorpreso dai dipendenti del posto mentre si metteva in tasca due prodotti dal valore di circa dieci euro e, per questo, gli è stato chiesto di recarsi presso l’ufficio del personale dov’è stata poi allertata la polizia.

Sembrerebbe che l’anziano avesse già problemi di salute, e che la questione si fosse ormai risolta con l’arrivo degli agenti e la confessione dell’uomo, senza la necessità di portarlo in commissariato ma, a causa forse del grande shock subito, il 67enne è stato colto da un infarto che lo ha ucciso sul colpo. Inutile l’intervento del 118.

La storia ha smosso molto il web, che ha lasciato commenti contrastanti riguardo l’argomento. Sono numerosi però, gli utenti che chiedono alle istituzioni di fare qualcosa per questi anziani che vengono abbandonati e lasciati soli. Molti si interrogano anche sull’intervento della polizia, definito esagerato di fronte al furto di un dentifricio e di una confezione di shampoo che, a detta loro, i dipendenti avrebbero potuto regalare all’anziano.