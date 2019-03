Bologna, un bambino di due anni cade dal carro di Carnevale: è in gravi condizioni

Anche quest’anno, come da tradizione oramai, la città di Bologna era pronta a festeggiare il Carnevale con la tradizionale sfilata dei carri allegorici promossa dalla Curia di Bologna, ma è bastato un attimo di distrazione e la festa è diventata tragedia. Un bambino di soli 2 anni, presente su uno dei carri della sfilata, è caduto da esso battendo la testa ed ora è ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Maggiore.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 15 quando il carro su cui era il bambino transitava per via Indipendenza: il piccolo di 2 anni era con la mamma, e voleva scendere dal mezzo per andare dal papà, che nel frattempo camminava accanto al carro a piedi ma, nel passaggio dalla mamma alle braccia del papà, il piccolo è scivolato tra le ringhiere gialle protettive, battendo la testa.

La musica alta, e le tante persone presenti in strada, non hanno fatto percepire nell’immediato cosa era appena accaduto: solo le urla disperate della mamma sono riuscite a fermare la sfilata, permettendo così ai soccorritori di intervenire. Al bambino sono state praticate le manovre di rianimazione per 15 minuti, prima che venisse trasportato d’urgenza all’ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Tra le tante persone presenti al momento dell’incidente, in molte sono in lacrime sotto shock per quanto accaduto. La festa doveva terminare con l’arrivo della sfilata in piazza Maggiore, ma è stata sospesa. In seguito, le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per capire meglio le dinamiche dei fatti e, per far ciò, stanno sentendo alcune persone e stanno visionando alcuni filmati delle telecamere presenti sulla via, per capire se è stato ripreso il momento della caduta.

Inoltre, il carro sul quale era presente il bambino, a tema MasterChef, appartenente alla Pro Loco di Lovoleto, una frazione della provincia di Bologna, è stato posto sotto sequestro.