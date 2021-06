Il corpo della 16enne scomparsa ieri nel bolognese è stato ritrovato oggi pomeriggio nel territorio di Valsamoggia, in località Monteveglio, ai margini di un bosco. La vittima è Chiara Gualzetti. A trovarla sono stati i carabinieri, che da ieri stavano setacciando tutto il territorio. Il corpo dell’adolescente, che presenta ferite da arma da taglio e altre lesioni, è stato trovato nei pressi di via dell’Abbazzia. A dare l’allarme erano stati ieri mattina i suoi genitori, che non l’avevano vista rientrare a casa. Gli stessi genitori avevano pubblicato una foto della ragazza sui social, questo per sapere se qualcuno l’avesse vista.

Per quanto riguarda le indagini, queste ultime proseguono nel più stretto riserbo, anche perché si tratta di una ragazza minorenne. Al momento nessuna ipotesi resta esclusa, anche se gli inquirenti al momento procedono per omicidio. Nelle indagini sono impegnate sia la Procura ordinaria che quella per i minorenni. Non si esclude, infatti, che il presunto assassino di Chiara abbia meno di 18 anni. Si stanno ricostruendo le ultime ore della ragazza e i suoi contatti.

Sgomento a Valsamoggia

“Una tragedia per tutta la famiglia e per l’intera comunità. Le indagini sulle cause del decesso sono in corso” – queste sono le parole che il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, ha scritto su Facebook. Lo stesso sindaco aveva lanciato un appello ai cittadini per aiutare le autorità a ricercare la ragazza.

“La ricerca di Chiara termina purtroppo in tragedia. È stato ritrovato senza vita il corpo di Chiara durante le ricerche sul campo avviate nel pomeriggio da parte di tutte le autorità competenti, coaudiuvate da un numero gruppo di volontari cittadini che ringrazio” – queste sono le parole che il primo cittadino ha aggiunto nel suo post.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questa assurda tragedia. Non è escluso che sul corpo della giovanissima venga effettuata una autopsia, questo in modo da chiarire le cause del decesso. Il dramma ha destato sgomento nella cittadina di Valsamoggia.