I casi di donne che subiscono violenza e maltrattamenti sono sempre più e spesso i responsabili sono persone che dovrebbero dare amore o affetto, quale un genitore, un fratello oppure il fidanzato. A Bologna, nell’attesa di partecipare ai provini di un talent show che si svolgevano nella stanza di un albergo, un giovane ha usato violenza nei confronti della sua fidanzata, picchiandola e malmenandola. Vediamo lo stato in cui versa e la dinamica dei fatti.

Un 21enne di Pieve di Cento, in provincia di Bologna, è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e violenze nei confronti della compagna. I due si trovavano insieme in una stanza di hotel dove lui avrebbe dovuto sostenere i provini organizzati da una società per partecipare a un talent show. In base alla ricostruzione delle forze dell’ordine, la fidanzata lo avrebbe accompagnato per “stargli vicino e incoraggiarlo a sviluppare il suo talento durante le selezioni”.

Non appena il fidanzato ha iniziato a usare violenza nei suoi confronti, la giovane ha urlato attirando l’attenzione del personale dell’albergo che è giunto immediatamente allertando i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, i quali si sono resi conto della terribile situazione in cui versava la donna.

Non appena sono arrivati nella camera d’albergo, il giovane era in stato di shock, in preda all’agitazione, mentre la ragazza presentava ferite al collo e ha ricevuto immediatamente le cure dei soccorritori del 118 che l’hanno portata in ospedale per verificare le sue condizioni, considerando che era alla fine della gravidanza.

La giovane ha un prognosi di 25 giorni, mentre il ragazzo è stato arrestato e la sua misura è stata convalidata al termine della direttissima. Il giudice, inoltre, gli ha vietato di stare lontano dai luoghi frequentati dalla fidanzata e di non avvicinarsi in nessun modo a lei per non arrecarle altri danni.