A Bologna, un commerciante 55enne, proprietario di una rosticceria, stava tranquillamente passeggiando in pieno centro quando è entrato in panico, rendendosi conto di aver perso il suo portafogli, contenente 3500 euro ma non i documenti.

La fortuna o forse il caso ha voluto che, subito dopo lo sfortunato signore, passasse in via del Pratello (luogo dello smarrimento del borsellino) un 38enne dotato di coscienza che, anzichè appropriarsi dell’oggetto smarrito, ha pensato di rivolgersi al commissariato, consegnando il portafogli rinvenuto per terra.

L’accaduto

Il proprietario della rosticceria non sta attraversando un bel periodo, colpito dagli effetti delle restrizioni e delle misure anti-contagio che hanno gravato pesantemente sui titolari di piccole e medie imprese che lavorano col pubblico. Da quanto riferiscono dal Commissariato Due Torri S. Francesco, il giovane, che poco prima aveva trovato un portafogli senza documenti e con 3500 euro all’interno, si è recato dai poliziotti per consegnare l’oggetto rinvenuto.

A quel punto, controllando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, hanno notato, sul luogo dello smarrimento, un soggetto che, tornato indietro, si aggirava alla disperata ricerca del portafogli. In questo modo è stato possibile raggiungere il 55enne che, come tanti, sta attraversando un periodo di difficoltà e, con suo gran sollievo, restituirgli tutto.

Dopo il bel gesto l’uomo e il giovane sono stati fatti incontrare proprio nel commissariato. Il bene, in questo caso, è stato rinvenuto da una persona onesta e coscienziosa che lo ha prontamente consegnato alla polizia, permettendo così la restituzione al legittimo proprietario. In commissariato è stata scattata la foto di rito per immortalare i protagonisti di una vicenda a lieto, anzi ,lietissimo, fine.

Un episodio simile era avvenuto in Trentino, la scorsa estate. Un immigrato di nazionalità nigeriana aveva raccolto da terra un portafoglio smarrito con 1000 euro, ma l’uomo non aveva voluto niente in cambio. Anzi, si era perfino scusato per un leggero ritardo nella restituzione. Infine la proprietaria era riuscita a convincerlo ad accettare almeno 50 euro.