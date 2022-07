Ascolta questo articolo

Nel famoso film cult degli anni ’90 intitolato “Mamma, ho perso l’aereo”, il piccolo Kevin McCallister veniva “dimenticato” dalla sua grande famiglia in occasione di un viaggio natalizio, ritrovandosi a trascorrere da solo le feste. È quasi quanto successo a Bologna, dove una coppia è partita per le vacanze lasciando il figlio di 7 anni.

Il fatto è avvenuto sabato mattina nella zona San Ruffilio. La famiglia emiliana, madre, padre e figlio, si stavano preparando a partire per le vacanze estive. La confusione si è generata a causa del fatto che i due genitori sono partiti con due mezzi diversi, il padre a bordo del camper, mentre la madre al volante dell’auto di famiglia.

Il bambino avrebbe dovuto viaggiare nel camper insieme al padre, ma non voleva viaggiare sul mezzo, dicendo che voleva andare insieme alla mamma. Il padre l’ha quindi fatto scendere, dicendogli di salire a bordo con la madre in macchina. L’uomo non si è però accorto che la moglie, sicura del fatto che il figlio ed il marito fossero pronti, era già partita da alcuni minuti.

Il bambino è quindi rimasto solo nel mezzo del marciapiede, ed ha iniziato a piangere. Alcuni passanti, che si sono accorti della scena, hanno chiamato i carabinieri. Il piccolo è fortunatamente riuscito a dare indicazioni chiare ai militari su dove si trovasse la sua casa, chi fossero i genitori e dove fossero diretti, e la pattuglia è riuscita presto ad identificare la famiglia del bambino.

Quando i militari hanno contattato i genitori del bambino, ignari di tutta la vicenda dato che ognuno dei due pensava che il figlio fosse partito con l’altro, gli hanno invitati a tornare indietro per recuperarlo. I genitori hanno quindi fatto inversione di marcia e sono rientrati a Bologna per riabbracciare il bambino. L’episodio è stato segnalato alla Procura per i minorenni.