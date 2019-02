Bologna , mamma e bambino di 11 mesi aggrediti da uno sconosciuto per strada

Cosa ne pensa l’autore

Elisabetta Monda - Non posso neanche immaginare la paura di questa mamma che si è trovata in questa situazione così assurda. Per fortuna dei passanti non hanno esitato ad intervenire per aiutarli, altrimenti non si sa cosa sarebbe potuto accadere. Non capisco neanche come mai un ragazzo con evidenti problemi psichici fosse da solo in giro per strada, poteva fare del male a chiunque