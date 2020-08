Bologna, lei lo attende in camera, ma lui chiama i carabinieri: "Pensavo di avere i ladri in casa"

Quando si decide di fare una sorpresa, magari al proprio partner, è bene sapere che non sempre riescono nel modo giusto e, anzi, il più delle volte, prendono una brutta piega con reazioni inaspettate e che possono deludere. Quello che è successo a Bologna la scorsa notte ha lasciato basiti e interdetti. Ecco come si sono svolti i fatti e cosa ha affrontato colui che avrebbe dovuto ricevere la sorpresa tanto attesa.

In una coppia fare sorprese può essere piacevole in quanto si può fare la felicità del proprio partner e renderlo felice, ma bisogna stare molto attenti a quello che può succedere. Nel capoluogo emiliano, una donna aveva intenzione di fare una sorpresa dai toni e intenzioni molto calienti e romantiche al suo uomo. Peccato che le cose non siano andate nel modo giusto.

La donna, per sorprendere il suo compagno, ha deciso di attenderlo in camera al buio, con la luce spenta e la finestra aperta. Il compagno, non appena è arrivato a casa, vedendo gli infissi spalancati, pensando fosse un ladro e, in preda allo spavento che stessero derubando casa sua, ha deciso di contattare immediatamente i carabinieri.

Non appena le forze del comando provinciale di Bologna sono giunte sul luogo, insieme all’uomo, hanno constatato che non si trattava di un ladro. La donna che si trovava nel letto era la sua compagna e siamo sicuri che le sue intenzioni fossero molto diverse dal derubarlo o rovistargli la casa.

L’uomo sicuramente si sarà messo a ridere di fronte a questo fatto e non avrà saputo come reagire di fronte ai carabinieri che si sono trovati davanti uno spettacolo sicuramente allettante e piacevole e altrettanto eccitante. La ragazza aveva preparato tutto nei minimi dettagli, ma le intenzioni sono state deluse per un arrivo inaspettato e soprattutto non voluto. Ovviamente, l’intervento dei carabinieri è terminato immediatamente con tanto imbarazzo da parte di entrambi.