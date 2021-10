Natalia Chinni, la donna di 72 anni trovata senza vita in casa non è morta per cause naturali, ma perchè qualcuno l’ha uccisa. La donna sarebbe stata ammazzata a colpi di fucile. Il corpo della vittima è stato trovato dal figlio all’interno della seconda casa di famiglia situata a Gaggio Montano, piccolo paese dell’Appennino bolognese. Proprio in questa abitazione la donna era solita recarsi durante il giorno per fare le pulizie. Sin dalla mattina il figlio e il marito non l’avrebbero più vista.

Preoccupati che fosse successo qualcosa, il figlio è andato a controllare se fosse tutto apposto. Qui ha fatto la terribile scoperta, con il corpo della madre ormai esanime nell’appartamento. Ha chiamato immediatamente carabinieri e 118, giunti a sirene spiegate sul posto. Sul luogo del fatto di cronaca anche la sezione investigazioni scientifiche e il medico legale, che ha appurato di come sulle gambe e sul basso ventre della donna ci fossero dei tagli. Poi, poche ore dopo, la svolta.

Forse una banale lite

Dapprima sembrava appunto che la signora fosse deceduta per cause naturali, anche perchè in casa non c’erano segni di effrazione o di scasso. Tutto era in ordine. Quello che pensano gli inquirenti è che la donna possa aver avuto un litigio con qualcuno, forse per banali motivi, al culmine del quale sarebbe maturato il dramma.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire per bene i momenti salienti del dramma. Le indagini sono condotte dal pm presso la Procura della Repubblica, Antonello Gustapane. Chi indaga sicuramente nelle prossime ore passerà asd ascoltare le persone vicine all’anziana, insieme ai suoi famigliari.

Non è escluso quindi che a stretto giro possano conoscersi ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Gaggio Montano. La notizia ha scosso profondamente il piccolo paesino dell’Appennino bolognese. Il marito e il figlio, insieme alla donna, abitavano tutti insieme in un’altra casa situata in un comune vicino.