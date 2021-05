Ha mandato un messaggio d’amore alla compagna citando una frase contenuta in una canzone di Franco Battiato, ma lei ha frainteso, pensando che il compagno volesse suicidarsi. E così una donna ha pensato, male, di chiamare i carabinieri, segnalando ai militari che il marito le avesse inviato un messaggio il quale avrebbe contenuto intenzioni suicide. Quando hanno ricevuto la segnalazione, il personale dell’Arma ha inviato subito a casa dell’uomo una pattuglia, scoprendo invece che lui stesse assolutamente bene. L’uomo si trovava infatti da solo in casa.

L’incredibile episodio è accaduto nella giornata di ieri a Borgo Panigale, in provincia di Bologna. Il compagno della donna si è visto quindi piombare in casa i carabinieri. Sorpreso, e comunque allarmato dalla presenza dei militari, ha chiesto spiegazioni a questi ultimi. Gli agenti non hanno assolutamente esitato a spiegargli che cosa fosse accaduto. L’uomo ha detto agli agenti che quel messaggio era una frase d’amore per la compagna, per cui, nella circostanza, aveva voluto omaggiare il cantante scomparso proprio nella giornata di ieri.

Un fraintendimento colossale

Gli uomini dell’Arma, a quel punto, si sono sincerati che tutto fosse a posto e sono andati via. La signora è stata avvisata dal locale comando dei carabinieri che suo marito le aveva soltanto inviato un messaggio d’amore tutto per lei, niente di più. “Pensavo volesse uccidersi” – così ha dichiarato la moglie alle forze dell’ordine.

Poche parole che fanno intendere come lei avesse appunto frainteso la dolce frase inviata dal marito. Franco Battiato era molto amato in Italia e nel mondo, e la sua prematura scomparsa ha destato dispiacere anche all’interno dell’opinione pubblica, non solo nel mondo della musica. Nelle scorse si sono anche tenuti i funerali dell’artista, che è deceduto dopo una lunga malattia.

Il bizzarro episodio, tra l’altro, si è verificato nel pomeriggio, quando il cantante era scomparso già da qualche ora . Proprio allora al centralino del 112 è arrivata la chiamata che segnalava il presunto suicidio di un uomo. Come già detto, niente di tutto questo si è verificato, e la coppia si è quindi potuta ricongiungere qualche ora dopo.