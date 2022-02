Sta facendo discutere la vicenda del bambino che a Bologna deve essere urgentemente operato al Sant’Orsola in quanto affetto da una cardiopatia. Il piccolo ha 2 anni. I genitori vorrebbero che la trasfusione di sangue venga effettuata soltanto con il sangue di persone non vaccinate contro il Covid-19, questo per motivi religiosi. Ma ciò non sarebbe possibile, e in queste ore si è espresso anche il giudice, il quale ha stabilito che il piccolo può essere operato anche con sangue di soggetti vaccinati contro il Sars-CoV-2.

I genitori si starebbero però opponendo con forza, e hanno fatto già sapere di aver trovato molte persone non vaccinate disposte a donare subito il sangue per la trasfusione. I due hanno scritto su alcune chat. La notizia della decisione del giudice viene anche confermata dal legale dei genitori del bimbo, avvocato Ugo Bertaglia. Il giudice ha ritenuto che sia assolutamente sicuro sottoporre il bimbo ad una trasfusione anche da soggetti vaccinati.

La vicenda

Secondo quanto si apprende da Fanpage, inizialmente pare si fosse pensato che i genitori non volessero sottoporre il figlio alla trasfusione da soggetti vaccianati in quanto temevano eventuali danni arrecati all’organismo del piccolo. L’avvocato dei genitori ha parzialmente smentito questa tesi, affermando che si tratta solo di motivi religiosi.

Molti no-vax temono appunto che la proteina Spike, la sostanza che Sars-CoV-2 utilizza per legarsi alle cellule umane, possa in qualche modo entrare in circolo nell’organismo, per questo i genitori del bimbo vorrebbero che il sangue ricevuto dal bambino derivi da un soggetto non vaccinato contro il Covid.

I genitori del bambino non vorrebbero sottoporre il piccolo ad una trasfusione di sangue da soggetti vaccinati anche perchè, a loro dire, per produrre i vaccini anti Covid si utilizzerebbero cellule umane ricavate da feti abortiti. Anche questa una falsa credenza assolutamente smentita dalla comunità scientifica.