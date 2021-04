Tragedia nel Bolognese. A perdere la vita Maurizio Massa, artigiano 50enne di Grizzana Morandi. L’uomo, titolare di un’azienda specializzata nella riparazione di caldaie, ha perso la vita, nel tentativo, rivelatosi fatale, di riparare una caldaia, rimanendo incastrato nel pozzetto, bloccato a testa in giù per diverse ore.

Maurizio si era recato sul luogo di lavoro, una scuola materna di Camugnano, da solo, intorno alle 19 ed è stato ritrovato cadavere verso le 22:30, dopo l’allarme dei familiari che non lo hanno visto rincasare e si sono preoccupati.

La ricostruzione della tragedia

L’uomo stava ispezionando una botte di gasolio interrata, quando sarebbe scivolato in avanti col busto, cadendo nel pozzetto, nel tentativo di raggiungere una monopola. Dopo la caduta non è riuscito a rialzarsi, rimanendo a testa in giù per diverse ore, fino al decesso. Il fratello della vittima, sopraggiunto sul luogo dell’incidente, ignaro di tutto, con la speranza di salvare il povero Maurizio, ha trovato il suo corpo, senza vita, incastrato a testa in giù nel pozzetto.

Sul posto sono arrivati anche i volontari del 118 e i vigili del fuoco che non hanno potuto far altro che accertare il decesso, anche se restano da chiarire le cause che hanno portato alla morte, se si sia trattato di un problema respiratorio,della sua posizione a testa in giù, o se abbia battuto la testa, sulla quale sono state rinvenute diverse escoriazioni. Saranno ora i carabinieri della compagnia di Vergato e i funzionari della medicina del lavoro dell’Ausl a fare tutti gli accertamenti del caso.

Alla notizia dell’incidente mortale che ha visto coinvolto l’artigiano, l’intera comunità, che lo conosceva bene, presso cui l’uomo era solito effettuare lavori di manutenzione per diverse attività della zona, è rimasta profondamente scossa. Sicuramente, nelle prossime ore,si riusciranno a scoprire maggiori informazioni sulla morte del povero Maurizio.