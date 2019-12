Bologna: arrestato l’uomo che ha tentato di impiccare la moglie per tentata separazione

Nelle montagne di Bologna, per l’esattezza a Vergato, una coppia litiga per la richiesta di separazione avanzata dalla donna. Il marito non è disposto ad accettare la scelta della donna.

Il litigio è molto violento ad avviene all’interno delle mura domestiche. Ad un tratto il 61enne, di origine marocchina, costringe la moglie a salire in auto e la porta in un luogo isolato nelle montagne bolognesi. Giunti sul luogo, ha legato una corda al collo della moglie e l’ha usata per appenderla ad un albero e sfogarsi contro la donna “impartendole una punizione“.

L’aggressione è avvenuta nel marzo 2019: l’uomo ha iniziato a picchiare la donna (42enne di origine marocchina) perché nel gennaio 2019 aveva chiesto ed ottenuto la separazione.

Per punirla e farle capire chi comandava, l’uomo l’ha legata ad un albero con una corda annodata alla gola. Fatto ciò, ha iniziato ad aggredirla e picchiarla selvaggiamente. Ad un tratto, il nodo ha ceduto, la donna è riuscita a liberarsi ed è scappata. Una volta libera, ha iniziato a correre verso casa dove i loro 3 figli minori attendevano il loro rientro.

Dopo l’aggressione, la donna ha continuato a vivere con il marito ed i figli nella casa di famiglia, e solo successivamente ha deciso di denunciare il marito. La donna ha depositato una denuncia verso il marito solo a settembre, 6 mesi dopo i fatti.

I carabinieri, venuti a conoscenza della situazione, hanno iniziato le indagini del caso. Una vota partita la denuncia, i carabinieri di Vergato hanno attivato i servizi sociali per poter allontanare la donna dall’abitazione dove viveva con il marito. Grazie all’intervento dei servizi sociali, la donna è stata trasportata, con i 3 minori, in una struttura protetta.

Al termine delle indagini il 61enne, disoccupato e con precedenti, è stato arrestato per tentato omicidio, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

Dalle dichiarazioni della donna e dalle indagini, è emerso che la donna ha vissuto mesi subendo comportamenti violenti da parte del marito, comprese delle violenze sessuali, poiché l’uomo la obbligava ad avere rapporti sessuali.