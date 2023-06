Bodyguard gratis a tutte le donne per "l’ultimo appuntamento"

L’imprenditore friulano Riccardo Guarnieri, responsabile coordinamento per la società Cmp life and security, ha proposto un’iniziativa straordinaria che ha suscitato l’interesse e l’ammirazione di molti. Dopo il caso di Giulia Tramontano, una donna incinta di sette mesi pugnalata dal suo compagno, Guarnieri ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente i servizi dei ragazzi della sua società per un accompagnamento speciale: l’ultimo appuntamento, l’incontro chiarificatore, un’ultima volta per vedersi.

L’idea è quella di sensibilizzare le ragazze e le donne sui rischi che possono incorrere al termine di una relazione o quando questa sta per finire. L’imprenditore, che da ben trentasei anni lavora nel campo della sicurezza, ha lanciato l’iniziativa tramite il suo profilo Facebook, dopo aver contattato amici, agenzie di sicurezza e personale addetto alla scorta armata e all’accompagnamento. Guarnieri offre questo servizio senza chiedere nulla in cambio, dimostrando così una grande generosità e una volontà sincera di aiutare.

Residente a Poincicco di Zoppola, in provincia di Pordenone, l’imprenditore ha deciso di trasformare la sua rabbia per quel terribile crimine in qualcosa che possa prevenirne altri. Ha deciso di impegnarsi personalmente e coinvolgere anche le circa duecento persone che lavorano per le società che hanno aderito all’iniziativa, tra cui Cmp, Lele Security Srl e Mc10 Enterprise Group, operanti sia in Friuli che nel Veneto, comprese le località turistiche di Lignano, Bibione e Grado. Non ci sono restrizioni di orario o di date per questo servizio.

Guarnieri ha sottolineato su Facebook: “Possiamo andare ovunque ci chiamino, basta che chiedano e noi saremo lì. Siamo circa duecento e uno disponibile, lo assicuro, ci sarà sempre. Vorrei che le ragazze non si sentissero intimidite, ma che nel caso in cui abbiano dubbi, timori o strane sensazioni su un incontro, un ultimo appuntamento anche con una persona che conoscono da tanto, non esitino a chiamarci“. L’iniziativa è un gesto di grande solidarietà e preoccupazione nei confronti delle donne che potrebbero trovarsi in situazioni pericolose.

È un modo per offrire un supporto concreto e garantire un’ultima occasione per vedersi, senza che le donne debbano temere per la propria sicurezza. È un gesto che merita il massimo rispetto e sostegno da parte di tutti. La società Cmp life and security, guidata da Riccardo Guarnieri, sta dimostrando un forte impegno sociale, mettendo a disposizione le proprie risorse per una causa importante come la sicurezza delle donne. È importante diffondere questa iniziativa, affinché possa raggiungere il maggior numero possibile di persone e contribuire a prevenire situazioni di pericolo.

Non vergognatevi, non esitate: se avete bisogno di un supporto durante un ultimo appuntamento o un incontro che suscita dubbi, non esitate a chiamare. È meglio tornare a casa con uno dei ragazzi della Cmp life and security che vi accompagna piuttosto che in una bara. Questo servizio gratuito può fare la differenza e potrebbe salvare vite umane. Sosteniamo questa lodevole iniziativa e diffondiamola a tutti i nostri contatti, affinché nessuna donna debba più temere per la propria vita.