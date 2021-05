Boccone di traverso, 34enne muore soffocato al ristorante

Una terribile tragedia si è consumata domenica a pranzo durante quello che avrebbe dovuto essere un pranzo celebrativo tra amici in seguito ad una competizione di pesca. Stefano Milani era partito domenica mattina di buon’ora dalla sua Pavullo, in provincia di Modena, per raggiungere Barberino del Mugello, località in provincia di Firenze.

Grande appassionato di pesca, il 34enne si era recato in Toscana proprio per partecipare ad una gara di pesca. Finita la competizione, Milani si era recato in compagnia di alcuni amici ad un ristorante poco lontano dai laghetti per festeggiare con un pranzo insieme. Mentre mangiava un boccone di bistecca alla fiorentina, uno dei più famosi piatti tipici toscani, è avvenuta la tragedia improvvisa.

A causa presumibilmente di un pezzo di carne andato di traverso e che ha ostruito le vie aeree di Stefano, l’uomo ha iniziato a tossire sempre più forte ed ha fatto capire ad i commensali che non riusciva più a respirare. Vani sono stati i tentativi di disostruzione da parte dei presenti, così come l’intervento del 118 che ha inviato un’ambulanza sul posto.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione degli operatori dell’ambulanza arrivati al ristorante, Stefano non ce l’ha fatta, ed è morto soffocato. Le cause della morte di Milani sono in corso di accertamento, e verrà effettuata una autopsia sul corpo del 34enne per verificare l’esatta dinamica che ha portato al suo soffocamento.

Milani era un imprenditore agricolo molto noto a Olina di Pavullo. La sua famiglia gestisce a Pavullo Nel Frignano il famoso ristorante Lago Ponte Vecchio ad Olina, situato a fianco del ponte di Olina e dotato di un piccolo lago destinato alla pesca sportiva, passatempo che il 34enne amava tantissimo. Tantissimi sui social i messaggi di cordoglio da parte di familiari, amici e clienti, dopo la diffusione della terribile notizia della scomparsa dell’uomo.