"Blackout totale a livello mondiale in arrivo". La notizia è ufficiale: ecco la data e come fare per prepararsi

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di un ipotetico razionamento dell’energia elettrica e del gas a causa della crisi internazionale esplosa ad Est dell’Europa e che vede coinvolte Ucraina e Russia, ma anche il resto del mondo. Mosca ha minacciato di ridurre la quantità di gas all’Occidente, e questo ha provocato immediate azioni economiche da parte dei Paesi interessati, che hanno visto aumentare a dismisura il costo delle materie prime.

Nei giorni scorsi, a causa del gran caldo che sta investendo ormai senza sosta il nostro Paese dal mese di giugno, nella città di Milano si è verificato un evento che non accadeva da tempo, ovvero un blackout parziale dell’energia elettrica in varie zone della città. Il blocco, temporaneo e risolto dai tecnici di Unareti, è stato causato dal sovraccarico della rete elettrica a causa dell’uso smisurato dei condizionatori e refrigeratori. Ma qualcosa di epoca potrebbe avvenire a breve, vediamo di cosa si tratta.

Blackout mondiale

La Nasa in queste ore ha fatto sapere che sul Sole, la stella che illumina le nostre giornate, è in corso una tempesta sorale piuttosto importante e quindi l’energia rilasciata dalla superficie del sole raggiungerà a breve il nostro Pianeta, con conseguenze che al momento sono ignote. Si rischiano infatti dei blackout.

La tempesta sta interessando il nostro pianeta dalla giornata del 19 luglio 2022 e dovrebbe proseguire per i prossimi giorni. Nelle regioni settentrionali del pianeta è stata già avvista l’aurora boreale, fenomeno atmosferico molto caratteristico provocato appunto dall’incontro delle particelle di energia solare che vengono a contatto con la nostra atmosfera.

Di recente i ricercatori hanno messo in guardia sulla pericolosità di questi fenomeni, che benchè bellissimi e innocui per le persone, possono provocare blackout a livello elettrico, ma anche blocchi temporanei delle comunicazioni e addirittura al segnale ferroviario, provocando in casi estremi la paralisi della circolazione dei convogli. Cameron Patterson, professore della Lancaster University, è anche convinto che le tempeste solari possano provocare anche malfunzionamenti dei semafori stradali, con conseguenze catastrofiche per il traffico veicole all’interno delle grandi metropoli.