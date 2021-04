Una commovente notizia, di quelle che vorremmo sentire più spesso in questo tragico periodo storico. Arriva da Bisceglie, paese in provincia di Barleta-Andria-Trani. Proprio qui il piccolo Domenico, un bimbo di soli 5 mesi, è guarito dal Coronavirus ed è stato dimesso dal Covid Hospital di Bisceglie.

E’ sua madre Angela a raccontare quanto il virus si sia improvvisamente accanito sulla loro famiglia, in particolare sul bambino, colpendolo al punto che si trovato a lottare contro la malattia per svariati giorni riuscendo, seppur fortemente indebolito, a lasciarsi alle spalle il Covid.

Le parole di mamma Angela

Tramite un lungo e sentito post su Facebook, mamma Angela ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono prese cura del suo Domenico e che porterà sempre nel suo cuore. Sono stati giorni di buio, scrive, pieni di innumerevoli paure, timori, senso di incredulità ed inquietudine, ricompensati, per fortuna, da un enorme seso di sicurezza e conforto professionale e personale, ricevuto dal Personale dell’Unità operativa di Pediatria del Covid Hospital di Bisceglie.

Il responsabile del reparto, il dottor Domenico Paternostro e gli operatori sanitari, per giorni hanno monitorato la situazione clinica del piccolo, tenendo costantemente informati i genitori dei progressi del piccolo. “Eravamo circondati da angeli travestiti da piacevoli Astronauti”, dice mamma Angela… degli angeli che riuscivano a far sorridere suo figlio anche quando non stava bene.

Proprio grazie al tenace e incessante lavoro svolto da tutta l’equipe medica, Domenico ha vinto la sa battaglia e Angela ha voluto condividere, come simbolo di speranza, il lieto fine della lotta contro il virus. Al momento delle dimissioni, il bimbo è stato salutato dall’abbraccio caloroso dei sanitari che si sono presi cura di lui. La mamma ha promesso che quando diventerà grande, gli racconterà quanto accaduto, convinta che l’amore trasmesso al piccolo da tutto il personale sanitario, sia stato già fortemente da lui percepito.