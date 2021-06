Una tragedia consumatasi in pochi attimi, risalente al 2017, quella che ha travolto un bimbo di 5 anni che ha perso la vita, precipitando da una finestra rotta. Ora suo padre, un sessantenne, dovrà rispondere davanti ai giudici di omicidio colposo. Come riportato dal Corriere della Sera, il giudice dell’udienza preliminare ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura di Roma.

Il genitore non avrebbe sorvegliato il bambino, piccolo, affetto da una forma di autismo, e non avrebbe messo in sicurezza la finestra rotta che aveva in casa, pur conoscendo quanto questa potesse rappresentare un pericolo, avendo un figlio di soli 5 anni. La madre della vittima, durante le indagini, interrogata come persona informata sui fatti, ha spiegato i motivi della mancata riparazione: “Avevamo intenzione di mettere una grata. Una ditta ci aveva chiesto diecimila euro un mese prima del dramma. Ma per problemi economici, legati al finanziamento per ottenere la rateizzazione dei pagamenti, abbiamo rinviato”.

La ricostruzione della tragedia

I fatti risalgono al 20 dicembre 2017, quindi a pochi giorni prima di Natale, in un appartamento in via Padre Romualdo Formato, in zona Spinaceto, a Roma. Gli inquirenti, in sede di indagine, hanno ricostruito quello che è avvenuto quel maledetto giorno in cui il bimbo ha perso la vita.

La vittima, approfittando di pochi istanti in cui non era controllato, si è arrampicato ad un termosifone, raggiungendo la finestra, sempre aperta a causa della maniglia rotta e, sporgendosi, è precipitato dal quinto piano. La tragedia, dunque, si è consumata in istanti, mentre il padre si trovava in un’altra stanza della casa e la madre era uscita per delle commisioni, intorno alle 16.

Il corpo del piccolo è stato ritrovato, riverso a terra, sulla strada sottostante, da alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, richiedendo un intervento urgente dei soccorsi. Purtroppo i paramedici, accorsi sul luogo dell’incidente, hanno solo potuto costatare il decesso del piccolo, per cui la caduta è stata fatale.