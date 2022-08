Bimbo di 5 anni ingoia moneta da 2 euro e rischia di soffocare: salvato d’urgenza a Palermo

Ascolta questo articolo

Dopo anni di forzata reclusione, anni in cui i viaggi, le vacanze e, il turismo in genere, hanno subito uno stop forzato a causa della pandemia, questa è l’estate della rinascita.

In molti sono i turisti che prediligono il bel mare, le bellezze storiche-architettoniche e chi ha la fortuna di visitare la Sicilia ne ritorna con un bagaglio davvero ricco. Purtroppo per una famiglia statunitense, una vacanza in questa splendida isola, si è trasformata, improvvisamente, in un incubo.

L’accaduto

Un bimbo di 5 anni, forse approfittando di un momento di distrazione dei genitori o per “gioco”, ignaro del pericolo, ha ingoiato una moneta da 2 euro. Il piccolo, impaurito, con una salivazione abbondante, è giunto al pronto soccorso dell‘ospedale Sant’Elia di Caltanissetta già con un forte peggioramento del quadro sintomatologico. Aveva delle notevoli difficoltà respiratorie e, sottoposto ad una visita medica direttamente in pronto soccorso, fino all’intervento di un otorinolaringoiatra. Il bambino è stato monitorato attentamente nei suoi parametri vitali e per quanto concerne il livello di saturazione, per poi essere sottoposto a fibroscopia che non ha rilevato tracce della moneta.

Capire dove si trovassero i 2 euro era fondamentale per procedere al recupero, così i medici che hanno preso in cura il piccolo turista, lo hanno sottoposto ad una radiografia del torace e solo attraverso questo prezioso strumento diagnostico sono riusciti a localizzare l’esatta posizione della moneta, nella parte alta dell’esofago.

Da Caltanissetta, in elisoccorso, il bimbo, d’urgenza, è stato trasferito all’ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo. E’ in questo nosocomio che la sua vita è stata salvata dal soffocamento grazie ad un’endoscopia pediatrica, effettuata in completa sicurezza. La moneta è stata estratta e tutto si è risolto nel migliore dei modi. Sicuramente delle ore di assoluto terrore, quello vissuto dalla famiglia americana,ma che invita a riflettere sulla pericolosità dei piccoli oggetti che, a volte presi come un gioco, possono essere portati alla bocca con estrema facilità e con conseguenze, molto spesso, fatali.