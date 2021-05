Bimbo di 3 anni si stacca dal seggiolone, esce di casa e vaga per le campagne

Si sono vissuti momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri 6 maggio a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, dove un bambino di 3 anni è sfuggito al controllo dei suoi genitori uscendo da casa. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, il piccolo era stato posto all’interno del seggiolone, agganciandolo alle cinture di sicurezza. Ma, nello stupore generale, l’infante è riuscito a scendere senza che nessuno se ne accorgesse.

Ha quindi raggiunto la porta d’ingresso ed è uscito fuori, vagando per diverso tempo nelle campagne. La famiglia credeva che il bambino fosse al sicuro nel seggiolone, in quanto era agganciato, ma così non è stato. I genitori non hanno perso tempo e hanno cominciato a cercarlo in ogni dove, ma senza risultati. La chiamata ai carabinieri è arrivata dopo pochissimi minuti e i militari hanno dirottato in zona tutte le pattuglie possibili.

Bimbo trovato sano e salvo

I parenti, una famiglia di braccianti agricoli, in attesa dei soccorsi hanno comunque cominciato autonomamente le ricerche nella zona. I carabinieri hanno fatto alzare in volo anche un elicottero del Nucleo dell’Arma di Catania. I genitori erano spaventati, in quanto il piccolo poteva incappare in uno dei pericoli che una zona di campagna presenta.

La paura però è durata poco, in quanto il bambino è stato intercettato dall’elicottero in un campo vicino. Vista la tempestività con cui i genitori hanno chiamato i carabinieri il piccolo non si era allontanato molto. Era sano e salvo, anche se i sanitari del 118 lo hanno visitato prima di poterlo fare riabbracciare con i propri cari.

Una vicenda quindi a lieto fine, che ha destato comunque apprensione nella cittadina di Santa Croce Camerina, che si trova appunto non lontano da Ragusa. Quando è stato trovato il piccolo si trovava nei pressi di una serra ed è stato recuperato proprio dal proprietario della struttura che lo ha visto lì vicino.