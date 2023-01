Bimba vaga in strada: la mamma l’aveva lasciata sola a casa

Ascolta questo articolo

Si sono vissuti momenti di apprensione a Genzano, comune dei Castelli Romani, dove una bambina di soli 4 anni è stata notata da sola in strada. La piccola è stata notata da alcuni cittadini, che hanno capito come ci fosse qualcosa che non andava, visto che la bimba aveva indosso soltanto il pigiama. Alcuni ragazzi che andavano a scuola di primo mattino, attorno alle 8:00 di martedì scorso, hanno visto la bimba e non sapendo cosa fare hanno allertato una signora che si trovava lì vicino.

Subito la donna ha allertato le Forze dell’Ordine e sul posto si è precipitata una pattuglia della Polizia Locale che ha preso in consegna la minore e si è messa sulle tracce della madre. La stessa è stata rintracciata poco dopo: da quanto emerso la donna aveva accompagnato il fratello più grande a scuola e aveva lasciato la bimba a dormire, credendo di fare in tempo per tornare.

La piccola cercava la mamma

Una volta svegliata, la bimba, forse temendo di essere stata abbandonata, ha aperto la porta di casa e si è messa a cercare la madre in strada. Quando la mamma è tornata a casa ha incontrato sulla soglia gli agenti della Locale che le hanno riconsegnato la minore. Adesso si stanno svolgendo ulteriori accertamenti.

Da quanto emerso in queste ore la madre potrebbe essere denunciata per abbandono di minore, visto che al momento in cui è uscita da casa non vi era nessuno all’interno dell’immobile che potesse sorvegliare la piccola. Della vicenda sono stati informati anche i servizi sociali che si stanno occupando del caso.

Nelle prossime ore sicuramente si potranno conoscere ulteriori dettagli su quanto accaduto a Genzano. Per motivi di privacy, ma anche per l’estrema delicatezza della vicenda e visto il coinvolgimento di una minore, le generalità della madre e della piccola non sono state rese note, questo anche per tutelare tutti gli altri famigliari.