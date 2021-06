Finalmente una bella notizia, una notizia che ci fa onore, una di quelle che vorremmo sentire più spesso. I medici del Policlinico Umberto I di Roma hanno salvato la vita a una bambina di 9 anni, colpita da ischemia cerebrale dopo aver contratto il Covid.

La vicenda risale allo scorso giugno e a darne notizia è l’ospedale che ha raccontato l’intervento multidisciplinare dei professionisti, che ha consentito alla piccola di sopravvivere.

La ricostruzione dell’accaduto

La bambina stava giocando con i suoi amichetti in un centro estivo quando improvvisamente ha cominciato a mostrare sonnolenza, fino quasi ad addormentarsi. Le persone addette al controllo dei bimbi, si sono immediatamente accorte che qualcosa non andava, allertando i soccorsi. Quando la bambina è arrivata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, non parlava.

I medici, dopo averla visitata, le hanno diagnosticato un attacco ischemico cerebrale dopo un’infezione da Covid. Da lì è scattata immediatamente la rete che ha consentito ai professionisti di salvarle la vita, essendo stata soccorsa dai medici del ps pediatrico, dalla terapia intensiva pediatrica, dalla stroke unit e dalla radiologia del Dea Alla paziente sono stati somministrati farmaci fibrinolitici ed ora sta bene. La piccola non ha subito danni neurologici.

Fabrizio d’Alba,direttore generale de Policlinico Umberto I di Roma ha dichiarato che questa storia si sarebbe potuta concludere con un esito infausto ma che, grazie alla professionalità e alla bravuta dei medici e degli operatori sanitari, capaci di mobilitarsi attivamente secondo i tempi strettissimi dettati dall’emergenza, la catena di professionalità e competenza ha consenito di fronteggiare questo evento drammatico e imprevisto, salvando la vita alla bambina. Il direttore Fabrizio d’Alba ci ha tenuto a sottolineare che l’eccezionalità, presso il Policlinico Umberto I, è quotidianità, sottolineando il grande lavoro e l’impegno che tutti hanno garantito durante i duri mesi dettati dalla pandemia da Covid.