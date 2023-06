Bimba di 5 anni esce di casa e scompare, ricerche a tappeto per la piccola Kata

Sono ore di ansia e preoccupazione per la sorte di una bambina di soli 5 anni, la piccola Cataleya Alvarez, affettuosamente chiamata Kata da tutti. Nel pomeriggio di sabato, la piccola è scomparsa improvvisamente dalla sua abitazione a Firenze, gettando nello sconforto familiari e conoscenti. Dopo che i parenti hanno lanciato l’allarme, sono state avviate ricerche frenetiche, prima nella zona di Novoli, alla periferia della città toscana, e poi nell’intera area metropolitana. La bambina, di origini peruviane, è stata vista per l’ultima volta nel cortile sotto la sua abitazione, un ex palazzo hotel Astor attualmente occupato da diverse famiglie, dove vive con sua madre.

Pare che la piccola stesse giocando con altri bambini quando è stata vista per l’ultima volta intorno alle 13, tra via Maragliano e via Boccherini. Secondo le prime ricostruzioni, al momento della scomparsa la madre della bambina era al lavoro e la piccola, come spesso accadeva, era stata affidata agli zii. La Nazione riporta che la piccola avrebbe litigato con il cuginetto e avrebbe detto di voler tornare a casa sua. Tornando dal lavoro, la madre non l’ha trovata né in casa né dai parenti, scatenando così l’allarme. La famiglia si è immediatamente rivolta ai carabinieri, che hanno avviato la ricerca della bambina scomparsa, a cui si è unita l’intera comunità peruviana.

Sui social media, familiari e gruppi sudamericani di Firenze hanno diffuso numerosi messaggi di allerta, condividendo la foto della bimba. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno perlustrato per ore l’edificio di via Boccherini e le aree lungo gli argini del fiume Mugnone e il parco delle Cascine, avvalendosi anche dell’aiuto di unità cinofile, ma purtroppo senza alcun risultato. Gli investigatori stanno anche analizzando i video delle telecamere di sorveglianza della zona per capire se la piccola si sia allontanata effettivamente dal luogo in cui vive. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, ma finora non è stata trovata nessuna traccia della piccola. Genitori, parenti e la comunità locale hanno seguito incessantemente l’evolversi delle ricerche.

Al momento della scomparsa, la piccola Cataleya Alvarez indossava una maglietta bianca e pantaloni lunghi rosa. “Chiediamo a chiunque abbia informazioni utili per rintracciare la bambina di comunicarle immediatamente, attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, alla locale Arma dei Carabinieri“, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla prefettura. “In un momento così drammatico, rivolgiamo un appello a tutti per ritrovare la piccola. Ogni polemica è fuori luogo, poiché ricordiamo che il Comune, su richiesta del sindaco, ha richiesto lo sgombero dell’edificio il giorno successivo all’occupazione avvenuta lo scorso settembre, garantendo l’assistenza ai bambini e alle persone fragili, come è stato fatto negli ultimi nove anni“, ha dichiarato l’assessore al Welfare, Sara Funaro.

La speranza di ritrovare al più presto la piccola Cataleya riempie il cuore di tutti coloro che seguono con apprensione questa vicenda. Si invita la comunità a collaborare attivamente con le autorità e a diffondere ulteriormente l’appello, nella speranza che la bambina possa tornare sana e salva nelle braccia dei suoi cari.