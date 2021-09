Un grave fatto di cronaca si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi a Biella, dove la moglie di un uomo ha colto quest’ultimo in flagrante con la sua amante. Secondo quanto riferiscono i media locali, la moglie era partita per un viaggio di lavoro e doveva mancare per diverso tempo. Il tutto però è durato meno del previsto, per cui la signora ha fatto rientro a casa, non dicendo niente al marito, questo magari per fare a quest’ultimo una sorpresa.

Ma la sorpresa l’ha trovata lei quando ha aperto la porta di casa. Il marito era infatti in dolce compagnia con l’amante. A questo punto è andata su tutte le furie: in preda ad una rabbia cieca ha distrutto tutto ciò che le capitava a tiro, tra cui mobili, soprammobili e gli oggetti più cari al marito. Ad assistere alla scena la sconcertata amante, che è dovuta correre in bagno per rifugiarsi, in quanto temeva che la moglie dell’uomo potesse usare violenza contro di lei.

La distruzione della Maserati

Dopo aver messo a soqquadro la casa, la moglie è scesa nel garage, dove il marito teneva custodita la sua Maserati fiammante, del valore di circa 200.000 euro. Con vari oggetti trovati per casa ha cominciato ad inveire contro il veicolo, distruggendo sia la carrozzeria che gli interni. Per l’uomo è stato il colpo di grazia.

Alla fine la moglie è andata via lasciando in casa il marito e l’amante. L’edificio, messo a ferro e fuoco dalla donna, era irriconoscibile. All’uomo non è restato altro che recarsi dalla Polizia per poter sporgere denuncia. I danni sono assolutamente ingenti e ammonterebbero a circa 300.000 euro.

Questa è la cifra che adesso il marito potrebbe chiedere alla moglie. Uno scatto d’ira furibondo che fortunatamente non ha provocato altre conseguenze ai presenti. L’uomo e la sua amante sono rimasti sotto shock per quanto avvenuto. La notizia in questione ha fatto in breve tempo il giro della Rete ed è diventa virale.