Disavventura assurda questa notte a Biella per un uomo, le cui generalità non sono state rese note. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, il soggetto è rimasto incastrato con un braccio nel water. L’abitazione in cui è avvenuto il fatto si trova fuori dal centro abitato. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto si è portata un squadra dei Vigili del Fuoco, che nel giro di 15 minuti è riuscita a liberare il malcapitato dal wc, dando sollievo all’uomo.

Per lui non ci sono state particolari conseguenze, a parte il grande spavento. Non capita tutti i giorni di restare incastrati nel water con il braccio. Non è dato sapere, al momento, per quale motivo l’uomo abbia messo le mani all’interno del wc. I media locali ipotizzano che volesse riparare un tubo, oppure che volesse recuperare un oggetto che gli era caduto nella tazza del sanitario. A quel punto, comunque siano andati i fatti, l’uomo ha messo le mani all’interno del water rimanendo incastrato.

L’intervento dei pompieri

Molto probabilmente il soggetto è rimasto incastrato dopo aver fatto un movimento brusco, questo in modo da spingersi in profondità nel tubo di scarico. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una sola squadra. In brevissimo tempo, e come già detto senza alcuna conseguenza per il malcapitato, i pompieri sono riusciti a liberarlo.

L’uomo ha ringraziato di cuore i pompieri che sono intervenuti tempestivamente. Un intervento davvero singolare, che ha destato la curiosità degli abitanti di Biella. La notizia di quanto accaduto si è sparsa in breve tempo in tutto il capoluogo di provincia piemontese, anche perché è stata ripresa da diversi giornali.

Nelle prossime ore si potranno forse conoscere ulteriori dettagli sul singolare episodio accaduto a questa persona, che fortunatamente adesso sta bene. L’incidente domestico, in questo caso, si è risolto per il meglio, grazie anche al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che sono intervenuti presso l’abitazione del malcapitato.