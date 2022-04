Una terribile tragedia si è consumata ieri pomeriggio 5 aprile presso il biker park di Masserano, in provincia di Biella, dove un 42enne è morto improvvisamente mentre si allenava assieme a degli amici. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale l’uomo, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, ha accusato un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Un amico ha quindi lanciato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 a sirene spiegate che hanno cercato di rianimare l’uomo. Sembra che in un primo momento l’uomo abbia ripreso conoscenza, all’arrivo dei sanitari ne era privo. Ma le sue condizioni sono apparse sin da subito molto gravi, tanto che è stato trasportato in elicottero. Poche ore dopo il suo cuore ha smesso di battere. Prima di trasferirlo in ospedale i sanitari hanno praticato al malcapitato la rianimazione cardiopolmonare.

Una terribile disgrazia

Il 42enne era residente a Moncalvo, in provincia di Asti. Ieri pomeriggio, come spesso faceva, aveva deciso di allenarsi in mountain bike, in una zona tra l’altro sicura, in un bike park. Tutto sembrava procedere come sempre, quando appunto lo sportivo si è accasciato senza un motivo apparente.

Al momento non è dato sapere che tipo di malore abbia avuto il ciclista, se un arresto cardiaco o altro. Molto probabilmente ulteriori dettagli si conosceranno nelle prossime ore. La notizia ha sconvolto il paese di Moncalvo, di dove il ciclista era appunto originario e dove viveva. L’uomo è morto all’ospedale di Ponderano.

Saranno eventualmente adesso le autorità a fornire aggiornamenti su quanto avvenuto ieri pomeriggio al bike park di Masserano. L’improvvisa scomparsa del 42enne ha straziato famigliari e amici. Nelle prossime ore saranno svolti i funerali dello sfortunato ciclista deceduto in questa circostanza così tragica e che ha sconvolto davvero tutti.